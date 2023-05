1. Bundesliga: Leverkusen gegen Gladbach unentschieden

Leverkusen (dts Nachrichtenagentur) – Zum Abschluss des 33. Spieltags in der Fußball-Bundesliga haben sich Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach mit einem 2:2 unentschieden getrennt. Leverkusen war in der 15. Minute durch Amine Adli in Führung gegangen, sein Teamkollege Kerem Demirbay legte fünf Minuten später nach (20. Minute). Im zweiten Durchgang lud Bayer die Gäste auf Mönchengladbach dann regelrecht zum Aufschließen ein, Jonas Hofmann (58.) und Lars Stindl (90. Minute) trafen beide nach krassen Leverkusen-Fehlern.

In der Tabelle klettert Bayer trotzdem auf Rang sechs, aber nur mit einem Punkt Vorsprung, Mönchengladbach bleibt auf Position elf. Damit bleibt es am letzten Spieltag im Kampf um die Europacup-Ränge spannend.