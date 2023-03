Mainz (dts Nachrichtenagentur) – Zum Abschluss des 25. Bundesliga-Spieltags haben sich Mainz und Freiburg mit einem 1:1 unentschieden getrennt. In der Tabelle rückt Freiburg damit auf Rang vier, Mainz rutscht auf neun. Dabei waren es die Mainzer, die am Ende am lautesten jubelten, dank eines Last-Minute-Ausgleichs durch Karim Onisiwo in der 96. Minute.

Vorher sah es lange nach einem Sieg der Freiburger aus: Nachdem Ritsu Doan in der 55. Minute für die Gäste getroffen hatte war von Mainz wenig zu sehen.