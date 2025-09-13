1. Bundesliga: Union unterliegt Hoffenheim spektakulär

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Am dritten Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Union Berlin an der Alten Försterei gegen 1899 Hoffenheim mit 2:4 verloren.

Die Köpenicker mussten in der fünften Minute zum ersten Mal durchatmen, als Touré aus wenigen Metern nicht an Rönnow vorbeikam. Die Hausherren wären in der 19. Minute dann beinahe selbst in Führung gegangen, Burkes Abschluss wurde aber fr den umkurvten Baumann noch Bernardo von der Linie gekratzt.

In der ersten Minute der Nachspielzeit klingelte es dann: Kramaric verwandelte den fälligen Elfmeter, nachdem Querfeld Touré im Sechzehner mit dem Ellbogen erwischt hatte. In der dritten Minute der Nachspielzeit erhöhte Asllani für die TSG, der Leih-Rückkehrer aus Elversberg köpfte nach Lemperle-Flanke unten links ein. Dann war Pause.

Kurz nach Wiederanpfiff war der FC Union wieder dran: In der 49. Minute drückte Ansah nach einem mehrfach abgefälschten Einwurf das Leder über die Linie. Doch nicht lange: In der 51. Minute schoss Asllani nach verunglückter Khedira-Rettung aus kurzer Distanz ein.

In der 71. Minute war die Baumgart-Elf wieder dran, im Anschluss an eine Ecke drosch Rothe aus dem Gewühl das Runde ins Eckige. In der 82. Minute flog der Torschütze dann vom Platz: Rothe riss den einschussbereiten Lemperle um und der Gefoulte versenkte den auch noch fälligen Strafstoß per Lupfer. Die Berliner kämpften noch bis zum Schluss, mussten sich aber geschlagen geben.

In den Parallelbegegnungen der 1. Bundesliga gab es die folgenden Ergebnisse: Freiburg – Stuttgart 3:1, Mainz – 0:1, Wolfsburg – Köln 3:3, Heidenheim – Dortmund 0:2.