2. Bundesliga: Heidenheim macht weiteren Schritt Richtung Aufstieg

Heidenheim (dts Nachrichtenagentur) – Am 33. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Heidenheim einen weiteren Schritt Richtung Aufstieg gemacht. Die Ostwürttemberger besiegten den SV Sandhausen mit 1:0. Über eine Stunde rannten die Heidenheimer an, blieben aber vorerst glücklos.

In der 68. Spielminute erkämpfte sich dann Tim Kleindienst den Ball an der Grundlinie, legte zurück in den Rückraum, von wo aus Jan-Niklas Beste trocken ins linke Ecke abzog. Damit festigt der FCH den zweiten Tabellenplatz. Sollte der Hamburger SV am Abend gegen Fürth verlieren, steht Heidenheim als zweiter direkter Aufsteiger fest. Sandhausen muss hingegen nach elf Jahren den Weg zurück in die dritte Liga antreten. Eine geringe Resthoffnung auf den Klassenerhalt darf sich unterdessen Jahn Regensburg machen. Die Oberpfälzer gewannen in Braunschweig mit 2:1. Dadurch haben sie noch genau drei Punkte Rückstand zu Arminia Bielefeld auf Relegationsplatz 16, allerdings auch ein um 15 Zähler schlechteres Torverhältnis. Die Arminen trennten sich im ostwestfälischen Nachbarschaftsduell 2:2 unentschieden vom SC Paderborn.