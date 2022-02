Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) – Am 22. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga hat Fortuna Düsseldorf gegen den FC Schalke mit 2:1 gewonnen. Dabei war Schalke noch kurz vor dem Halbzeitpfiff per Treffer von Blendi Idrizi (42. Minute) in Führung gegangen. Im zweiten Durchgang drehte Düsseldorf dann die Partie mit Treffern von Khaled Narey (47.) und Rouwen Hennings (56. Minute).

In der Tabelle bleibt Schalke damit auf Rang fünf, Düsseldorf bleibt ebenfalls auf seiner Position: dem Abstiegs-Relegationsplatz 16 – allerdings jetzt nur noch mit einem Punkt Abstand auf die nächsthöhere Platzierung. Die weiteren Ergebnisse vom Sonntagnachmittag: Hannover 96 – SV Darmstadt 98 2:2, FC Ingolstadt – SV Sandhausen 0:0.