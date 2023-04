Hamburg (dts Nachrichtenagentur) – Am 26. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga hat der FC St. Pauli gegen Jahn Regensburg mit 1:0 gewonnen. Der Entscheidungstreffer kam dabei von den Gästen selbst, Regensburgs Prince Owusu war im eigenen Strafraum so in die Enge getrieben, dass er den Ball versehentlich ins Tor beförderte (23. Minute). St. Pauli bewegt sich damit wieder auf Platz vier, Regensburg rutscht auf Rang 15. Außerdem spielten am Samstagmittag Hannover 96 gegen SV Sandhausen 3:1 und Karlsruher SC gegen Eintracht Braunschweig 1:1.