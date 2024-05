2. Bundesliga: St. Pauli gewinnt gegen Rostock

Berlin/Hamburg (dts Nachrichtenagentur) – Zum Auftakt des 31. Spieltags der 2. Bundesliga hat der FC St. Pauli gegen den FC Hansa Rostock 1:0 gewonnen. Folglich rückt St. Pauli an die Tabellenspitze vor. Rostock verharrt auf dem Relegationsplatz.

Im Vergleich zum aktiven Vorgehen von Rostock wirkten die Kiezkieker über weite Strecken harmlos. Dennoch war es Jackson Irvine, der in der 52. Minute das einzige Tor der Partie für die Hamburger Mannschaft schoss.

In der parallel stattfindenden Partie trennten sich Hertha BSC und Hannover 96 mit 1:1 unentschieden. Damit bleibt die alte Dame direkt hinter Hannover auf Rang sieben.

Marc Oliver Kempf brachte Hertha in der 12. Minute in Führung. Im weiteren Verlauf war allerdings Hannover etwas stärker. Enzo Leopold erzielte den Ausgleich in der dritten Minute der Nachspielzeit.