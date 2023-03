Sandhausen (dts Nachrichtenagentur) – Zum Abschluss des 25. Spieltags der 2. Bundesliga hat der FC St. Pauli deutlich mit 5:0 beim SV Sandhausen gewonnen. Nach Toren von Manolis Saliakas (19. Minute), Lukas Daschner (24.), Oladapo Afolayan (25.) und Jackson Irvine (45.) gab es im Stadion schon nach der ersten Halbzeit keine ernsthaften Zweifel mehr am Sieg der Gäste. Für Sandhausen kam erschwerend hinzu, dass sie in der zweiten Hälfte in Unterzahl spielen mussten, da Alexander Esswein nach einem Foul kurz vor der Pause noch die Rote Karte sah.

Nach dem Seitenwechsel konnten die Hamburger in den Verwaltungsmodus schalten – in der 88. Minute sorgte dann Irvine für den Endstand. Sandhausen bleibt durch die Niederlage Tabellenletzter, während die Hamburger auf den fünften Rang vorrücken. Für Sandhausen geht es nach der Länderspielpause am 1. April in Hannover weiter, St. Pauli ist am gleichen Tag gegen Regensburg gefordert. Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: Eintracht Braunschweig – Hannover 96 1:0, Hansa Rostock – Fortuna Düsseldorf 2:5.