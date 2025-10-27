Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat zurückhaltend auf Rufe aus der Geflügelwirtschaft reagiert, wegen der Ausbreitung der Geflügelpest eine bundesweite Stallpflicht anzuordnen.

„Die wichtige Aufgabe des Tierseuchenschutzes liegt in den Bundesländern“, sagte eine Sprecherin des Ministeriums am Montag in Berlin auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur. Und in die Zuständigkeit falle auch die Entscheidung, ob es eine Stallpflicht brauche oder nicht. „Das wird regional sehr unterschiedlich beantwortet, weil das Ausbruchsgeschehen regional auch sehr unterschiedlich ist.“ Beispielsweise sei das im Alb-Donau-Kreis jetzt angeordnet worden. „Das bundesweit anzuordnen, ist nicht unsere Aufgabe, sondern fällt in die Aufgabe der Bundesländer“, so die Sprecherin.

Auf Nachfrage, wie der Stand der Testung von Impfstoffen in Deutschland sei, ergänzte sie, dass eine Impfung nur vorsorglich sein könnte. „Das heißt, für das aktuelle Infektionsgeschehen kann sie nicht mehr tragen.“ Nähere Details zu Fortschritten nannte sie zunächst nicht. In Frankreich ist ein Impfstoff per Sondergenehmigung bei Enten und Gänsen schon im Einsatz.