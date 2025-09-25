Close Menu

    Spitzen-Diplomant Ischinger: „Ja, wir waren naiv“ » Top News

    Deutschland hat sich nach Ansicht des ehemaligen Spitzen-Diplomaten und langjährigen Chefs der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger zu sehr auf das Wohlwollen der USA und anderer Länder verlassen.
    News Redaktion
    Wolfgang Ischinger (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Wolfgang Ischinger (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    „Ja, wir waren naiv, nicht nur im Umgang mit Washington“

    … sagt Ischinger in der aktuellen Ausgabe der Hamburger Wochenzeitung „Die Zeit“.

    Ischinger reagiert mit seinen Äußerungen auf die jüngsten Entwicklungen in den USA. Präsident Donald Trump hat zuletzt den Druck auf die Medien, aber auch auf Richter, Staatsanwälte und Notenbankgouverneure erhöht.

    Deutschland trifft es besonders hart

    Ischinger zufolge trifft die veränderte geopolitische Lage Deutschland besonders hart. „Kein anderes europäisches Land musste seine außenpolitischen Dogmen so grundsätzlich revidieren wie wir“, sagt er. Das gelte auch für das Verhältnis zu Russland: „Wir haben in der Energiepolitik auf billiges Gas und Öl aus Russland gesetzt, auch weil wir glaubten, Russland werde diese Lieferungen niemals als Waffe einsetzen.“

    Trennung zwischen Innen- und Außenpolitik nicht mehr möglich?

    Im Gespräch mit der „Zeit“ sagte Ischinger, er habe bisher immer unterschieden zwischen den innenpolitischen und den außenpolitischen Entwicklungen in den USA. Seine Auffassung sei gewesen, die US-Innenpolitik sei vor allem Sache der Amerikaner, nicht der Deutschen. „Ich räume aber ein, dass ich mir im Lichte der Ereignisse überlege, ob die beiden Bereiche weiterhin so strikt getrennt betrachtet werden können.“

    dts Nachrichtenagentur

    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

