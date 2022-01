Luxemburg (dts Nachrichtenagentur) – Der Videostreamingdienst von Amazon baut seinen Vorsprung vor Netflix in Deutschland weiter aus. Das berichtet der „Spiegel“ in seiner neuen Ausgabe. Der Marktforscher Ampere Analytics schätzt, dass die Zahl der aktiven Nutzer von Amazon Prime Video im Jahr 2021 um 1,4 auf 12,6 Millionen Abonnenten gewachsen ist.

Konkurrent Netflix wuchs im gleichen Zeitraum nur um 300.000 auf 9,6 Millionen. 2022 soll der Abstand weiter zulegen: Die Londoner Medienforscher rechnen damit, dass Amazon Ende dieses Jahres 13,8 Millionen aktive Abonnenten in Deutschland haben wird, Netflix hingegen lediglich 10 Millionen. Neben Österreich ist Deutschland derzeit der einzige Markt in Westeuropa, in dem Amazon vor Netflix liegt. Amazon Prime Video ist Teil des Prime-Kundenprogramms des Onlinehändlers, das auch kostenlose Warenlieferungen und einen Musikdienst einschließt. Allerdings biete Prime Video auch mehr deutschsprachige Titel als Netflix, sagt Ampere-Analystin Jaanika Juntson. Außerdem ziehe die Plattform mit exklusiven Live-Sportübertragungen wie einigen Spielen der Fußball-Champions-League Kunden an, die Netflix mit seinem Fokus auf Filme und Serien bislang nicht erreiche.