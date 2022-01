Heidelberg (dts Nachrichtenagentur) – An der Universität Heidelberg ist es am Montag zu einem Amoklauf gekommen. Die Polizei teilte mit, ein „Einzeltäter“ habe „mehrere Personen in einem Hörsaal mit einer Langwaffe“ verletzt. Der Mann sei tot.

Über mögliche Tote unter den Angegriffenen gab es zunächst keine Angaben. Der Vorfall soll sich in einem Hörsaal am Neuenheimer Feld ereignet haben. Dabei handelt es sich um ein Klinikgelände. Zahlreiche Polizei- und Rettungskräfte waren vor Ort. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.