Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) zweifelt massiv am Verhalten des russischen Präsidenten Putin. „Es ist mit rationalen Gründen leider nicht zu erklären“, sagte sie der RTL/n-tv-Redaktion. Der Präsident habe sich „offensichtlich in den Kopf gesetzt, jegliche rote Linie zu überschreiten“, so die Grünen-Politikerin.

Die Außenministerin rät dringend zur Mäßigung: „Mit Blick auf weitere Eskalationsstufen ist vollkommen klar, das haben wir ja auch deutlich gemacht, dass auch rhetorisch mit Begriffen wie `nuklear` gar nicht ums sich geworfen werden darf.“