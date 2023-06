Annalena Baerbock

Biografie

Baerbocks politischer Weg begann 2005, als sie den Grünen beitrat. Sie stieg schnell in Schlüsselpositionen innerhalb der Partei auf, war Mitglied des Vorstands der Europäischen Grünen Partei und fungierte als nationale Sprecherin der Arbeitsgruppe für europäische Angelegenheiten der Grünen. 2013 wurde sie in den Bundestag gewählt, arbeitete in verschiedenen Ausschüssen und vertrat die Grünen auf mehreren UN-Klimakonferenzen.

Parteivorsitz und Kanzlerkandidatin

2018 wurde Baerbock zur Co-Parteivorsitzenden der Grünen gewählt. Unter ihrer Führung und mit ihr als Kanzlerkandidatin erzielte die Partei bei der Bundestagswahl 2021 ihr bestes Wahlergebnis mit 14,8 Prozent der Stimmen und 118 Sitzen im Bundestag.

Das reichte jedoch nur für den dritten Platz und wurde als enttäuschend angesehen wurde, nachdem die Grünen in einigen Umfragen zu Beginn des Jahres noch vorn gelegen hatte.

Außenministerin

Im Anschluss an die Wahl wurde eine Koalitionsregierung mit der FDP und den Sozialdemokraten unter der Führung von Olaf Scholz gebildet, und Baerbock wurde zur ersten Außenministerin Deutschlands ernannt.

Als Außenministerin hat Baerbock mehrere kritische globale Themen angesprochen, darunter Polens Streit mit der EU, die humanitäre Krise in Afghanistan und den Ukraine-Russland-Konflikt.

Ihre atlantisch geprägten Ansichten stimmen eng mit der Außenpolitik von US-Präsident Joe Biden überein.