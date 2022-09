Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Bahn verkauft wieder so viele Bahncards wie vor der Corona-Pandemie. So stiegen die Verkäufe der Probe-Bahncards im August um über 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, teilte der Staatskonzern am Montag mit. Bei den Bahncard-100-Kunden stiegen die Neuverkäufe um rund 40 Prozent.

Wegen der Pandemie war die Gesamtzahl der Bahncard-Besitzer zwischenzeitlich um bis zu 15 Prozent eingebrochen. “Wir haben bei den Bahncards endlich wieder die 5-Millionen-Marke geknackt”, sagte DB-Chef Richard Lutz am Montag. Damit lasse das Unternehmen die “Corona-Delle” auch bei den Stammkunden endgültig hinter sich. Für September kündigte die Bahn umfangreiche Rabatt-Aktionen an.