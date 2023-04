Köln (dts Nachrichtenagentur) – Fußball-Experte Michael Ballack fordert, den Videobeweis abzuschaffen. “Die Entwicklung tut mir weh”, sagte er dem “Kicker” (Dienstagsausgabe). Bei Toren gehe durch den VAR das “Schönste im Fußball verloren: die Emotionen”.

“Lasst uns das eine oder andere Abseitstor schlucken, wenn wir dafür Emotionalität zurückbekommen”, so Ballack weiter. Der ehemalige Nationalspieler sieht die Probleme des Videobeweises besonders beim Handspiel zutage treten. “Der logische Ansatz ist gut, aber wenn selbst der VAR, wo zig Leute involviert sind, gefühlt falsche Entscheidungen hervorbringt, unfaire sogar, dann ist es schwierig, und das, obwohl das Spiel total überwacht ist”, so der Experte. Der Fußball in der Kreisliga, bei dem es das nicht gebe, habe mit dem Fußball “oben” nichts mehr zu tun. Beim Handspiel herrsche ein “brutaler Argumentationsspielraum”, den die Regel “aber leider auch anbietet”. “Da liegen noch viele Diskussionen vor uns, ich habe auch keine Patentlösung.” “Hand ist Hand” könne nicht der Sinn der Sache sein und wenn man nur auf die Absicht schaue, sei das schwer zu bewerten, so Ballack.