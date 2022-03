Washington (dts Nachrichtenagentur) – Die USA schließen ihren Luftraum für russische Airlines. Das sagte US-Präsident Joe Biden am Dienstag (Ortszeit) in seiner Rede zur Lage der Nation. „Wenn Diktatoren keinen Preis für ihre Aggression bezahlen, richten sie noch mehr Schäden an“, sagte Biden.

Das sei eine Lehre der Geschichte. Putin sei dank der umfangreichen Sanktionen vieler Länder der Welt nun isoliert. Gleichwohl würden US-Truppen nicht in den Krieg in der Ukraine eingreifen. Lediglich wenn Russland einen NATO-Partner angreife, werde „jedes Inch“ verteidigt, so der US-Präsident. Der Russland-Ukraine-Konflikt nahm nur einen relativ kleinen Teil zu Beginn seiner Rede ein. Biden sprach anschließend über vermeintliche wirtschaftliche Erfolge, das Schaffen von Arbeitsplätzen und Infrastrukturprojekte im Inland.