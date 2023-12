Bundeswehr-Einsatz in Mali beendet

Gao (dts Nachrichtenagentur) – Die Bundeswehr hat ihren Einsatz für die UN-Friedensmission Minusma in Mali beendet. Die letzten 142 Soldaten verließen das Camp Castor in Gao am Dienstagnachmittag, wie die Bundeswehr auf X, vormals Twitter, mitteilte. Mit zwei Transportflugzeugen des Typs A400M wurden sie zum Luftumschlagpunkt im senegalesischen Dakar verlegt, um sich dort auf ihre für Freitag geplante Rückkehr nach Deutschland vorzubereiten.

Zwei Tage später sollen die letzten vier deutschen Soldaten des Minusma-Hauptquartiers in Bamako Mali verlassen. Ursprünglich hatte das Bundestagsmandat ein Rückverlegung bis Ende Mai 2024 vorgesehen. Doch nach einer Aufforderung der malischen Regierung wurde das Mandat der Vereinten Nationen als Abzugsmandat bis Jahresende neu gefasst. Vor Beginn der Rückverlegung bestand der Bundeswehr-Einsatz aus rund 1.100 Soldaten, seit Einsatzbeginn haben insgesamt 27.500 Soldaten ihren Dienst bei Minusma geleistet.