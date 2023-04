Lissabon (dts Nachrichtenagentur) – Aleksander Ceferin bleibt Präsident des europäischen Fußball-Verbands Uefa. Der Slowene wurde am Mittwoch beim 47. Kongress des Verbandes in Lissabon per Akklamation im Amt bestätigt. Einen Gegenkandidaten gab es nicht.

Ceferins neue Amtszeit läuft bis zum Jahr 2027. Die Wiederwahl des Uefa-Präsidenten galt im Vorfeld als sicher – es wird seine letzte Amtszeit sein, da die Statuten des Kontinentalverbandes keine weitere zulässt. Ceferin steht seit 2016 an der Spitze des Verbands. Das Amt hatte er damals von Michel Platini übernommen. Auch bei seiner ersten Wiederwahl im Jahr 2019 hatte er keinen Gegenkandidaten gehabt.