Manchester (dts Nachrichtenagentur) – Im Viertelfinale der Champions League hat Manchester City im Hinspiel gegen den FC Bayern München 3:0 gewonnen. In einer zunächst noch ausgewogenen Partie entwickelten sich die Gastgeber rasant zur deutlich stärkeren Mannschaft. In der 27. Minute traf Rodri und verschaffte Man City einen ordentlich Schub an Selbstbewusstsein.

Die Bayern kamen hingegen nicht zum Abschluss und zeigten zugleich selbst ungewohnt große Schwächen in der Verteidigung. In der 70. Minute traf auch Bernado Silva für Man City und mit dem 3:0 durch Erling Haaland in der 77. Minute dürfte für die Bayern das Ausscheiden aus der Champions League besiegelt sein. Im parallel stattfindenden Viertelfinal-Hinspiel hat SL Benefica gegen Inter Mailand 0:2 verloren. Die beiden Rückspiele sind für den 19. April geplant.