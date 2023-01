Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der DAX hat sich am Dienstag nach einem schwachen Start bis zum Mittag nicht aus dem roten Bereich befreien können. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 15.115 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Abschlag von 0,1 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

Auch der überraschend starke ZEW-Index sorgte nicht für ausgelassene Kauflaune. Der entsprechende Index stieg im Januar unerwartet stark um 40,2 Punkte auf nun 16,9 Zähler, wie das ZEW in Mannheim mitteilte. Marktbeobachter hatten nur mit einem leichten Anstieg gerechnet. Der Ölpreis stieg am Mittag: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 85,15 US-Dollar. Das waren 69 Cent oder 0,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.