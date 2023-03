Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax hat seine deutlichen Gewinne vom Morgen bis zum Donnerstagmittag gehalten. Gegen 12:35 wurde der Leitindex mit 15.510 Punkten berechnet, 1,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. Die Kursliste führten am Mittag Infineon, Zalando und Continental an, während die Aktien der Deutschen Börse, von Porsche und Rheinmetall Verluste zu verbuchen hatten.

Der positive Verlauf des Dax beeinflusst auch die Aktienauswahl der Anleger. “Die Marktteilnehmer setzen am Donnerstag weiter auf steigende Kurse im Gesamtmarkt und fokussieren sich auf zyklische Unternehmen und Technologiewerte”, sagte Marktexperte Andreas Lipkow am Mittag. Verkauft würden dagegen die klassischen defensiven Branchen. “Dadurch stehen die Aktien der Deutschen Börse AG, Henkel, Deutsche Telekom und Qiagen unter Abgabedruck”, so der Marktanalyst. Für “etwas positive Stimmung” auf der Inflationsseite hätten unterdessen die geringer als erwartet angestiegenen Verbraucherpreise aus Spanien gesorgt. Mit einem Anstieg von 3,3 Prozent lägen diese unter den erwarteten 4 Prozent und zeigten den Basiseffekt durch den im letzten Jahr ausgebrochenen Ukraine-Konflikt auf. “Nun warten die Marktteilnehmer auf die US-Arbeitsmarktdaten und dem BIP aus den USA”, so Lipkow. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmittag stärker. Ein Euro kostete 1,0864 US-Dollar (+0,23 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9205 Euro zu haben.