Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Am Dienstag hat der DAX deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.412,71 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,98 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Marktbeobachtern zufolge sorgt die vorsichtige Deeskalation im Ukraine-Konflikt für zuversichtlichere Stimmung unter den Anlegern.

Russland hatte angekündigt, Teile der russischen Armee an den Landesgrenzen zur Ukraine abzuziehen. An der Spitze der DAX-Liste standen kurz vor Handelsschluss die Papiere von Delivery Hero, die einen Kurssprung von mehr als 15 Prozent verzeichneten. Dahinter rangierten die Aktien von Hellofresh und Porsche. Zu diesem Zeitpunkt standen die Aktien von Henkel, Qiagen und Vonovia am Ende der Kursliste leicht im Minus. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1361 US-Dollar (+0,5 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8802 Euro zu haben. Der Goldpreis ließ deutlich nach, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.850 US-Dollar gezahlt (-1,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 52,35 Euro pro Gramm. Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 92,70 US-Dollar, das waren 378 Cent oder 3,9 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.