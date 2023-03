Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax hat seine Gewinne vom Handelsstart bis zum Freitagmittag ausgebaut. Um 12:30 Uhr stand der Index bei rund 15.490 Punkten, 1,1 Prozent über Vortagesschluss. Da konnte auch nicht die Nachricht die Kauflaune verderben, dass der Düsseldorfer Modehändler Peek & Cloppenburg das Schutzschirmverfahren beantragt hat.

Betroffen sind 67 Häuser mit insgesamt rund 6.800 Beschäftigten. Der Online-Händler Zalando gehörte am Mittag gar zu den größten Gewinnern mit einem Plus von über drei Prozent. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,0613 US-Dollar (+0,14 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9422 Euro zu haben.