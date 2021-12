Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Die Börse in Frankfurt hat am Dienstagmittag Kursgewinne verzeichnet. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 15.945 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,7 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

Marktbeobachtern zufolge halten sich die Sorgen der Anleger mit Blick auf die erwartete nächste Corona-Welle aktuell in Grenzen. An der Spitze der Kursliste stehen am Mittag die Anteilsscheine von Hellofresh, Sartorius und Qiagen. Die Aktien von MTU, Delivery Hero und Daimler sind aktuell die Schlusslichter. Der Nikkei-Index hatte zuletzt deutlich zugelegt und mit einem Stand von 29.069,16 Punkten geschlossen (+1,37 Prozent). Der Ölpreis stieg am Dienstagmittag deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 79,59 US-Dollar. Das waren 99 Cent oder 1,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.