Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der DAX hat am Freitag deutlich zugelegt. Zu Handelsende lag der deutsche Leitindex bei 13.484,05 Punkten und damit 1,52 Prozent über Donnerstagsschluss. Marktbeobachter schreiben den Optimismus der Anleger guten Signalen aus den USA zu, wo die Tech-Riesen zuletzt robuste Zahlen präsentiert und die Wall Street beruhigt hatten.

Aktien von Zalando standen kurz vor Handelsschluss mit über sieben Prozent im Plus an der Spitze der Kursliste, direkt hinter denen von Sartorius und Heidelbergcement. Erneut am Listenende rangierten dagegen die Werte von Fresenius Medical Care nach den schwachen Zahlen vom Donnerstag mit über drei Prozent im Minus, direkt hinter denen von MTU Aero Engines und Puma. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,0203 US-Dollar (+0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9801 Euro zu haben. Der Goldpreis konnte profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.765 US-Dollar gezahlt (+0,5 Prozent). Das entspricht einem Preis von 55,62 Euro pro Gramm. Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 110,40 US-Dollar, das waren 3,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.