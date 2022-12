Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der DAX hat seine anfänglichen Verluste am Dienstag bis zum Mittag reduzieren können. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 13.910 Punkten berechnet und damit 0,3 Prozent unter Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste legten die Aktien der Deutschen Bank entgegen dem Trend deutlich zu.

Die größten Abschläge gab es bei den Papieren von Siemens Healthineers und Vonovia. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,0623 US-Dollar (+0,15 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9414 Euro zu haben. Der Gaspreis sank unterdessen: Eine Megawattstunde zur Lieferung im Januar kostete am Mittag 105 Euro und damit drei Prozent weniger als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund 15 bis 17 Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.