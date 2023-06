Dax rutscht zum Handelsstart deutlich unter 16.000-Punkte-Marke

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax ist am Donnerstag mit deutlichen Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 15.825 Punkten berechnet, 1,2 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. Besonders große Abschläge gab es unter anderem bei den Papieren der Autohersteller.

Nur wenige Werte rangierten entgegen dem Trend im Plus, darunter Sartorius, die Hannover Rück und Symrise. Das Unterschreiten der psychologisch wichtigen 16.000-Punkte-Marke habe das Potenzial, „die Stimmung auf dem Parkett nachhaltig negativ zu beeinflussen“, sagte Thomas Altmann von QC Partners. „Auch andere Indikatoren mahnen mehr und mehr zur Vorsicht: Erstmals seit drei Wochen hat der Dax gestern unter seiner 30-Tage-Linie geschlossen.“ Bis zur danach folgenden 50-Tage-Linie sei es am Mittwochabend weniger als ein halbes Prozent gewesen. „Ein Unterschreiten mehrerer Moving Averages könnte durchaus Stopp-Orders auslösen“, so Altmann. „Von einem Durchrutschen nach unten sollte zum jetzigen Zeitpunkt aber niemand ausgehen.“ Dafür gebe es noch immer genügend Anleger, die die Rally ganz oder in Teilen verpasst hätten und einen größeren Rücksetzer sicherlich dankbar zum Kaufen nutzen würden.