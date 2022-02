Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der DAX ist am Freitag mit Abschlägen in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit rund 15.305 Punkten berechnet und damit 0,4 Prozent unter Vortagesschluss. Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 27.439,99 Punkten geschlossen (+0,7 Prozent).

Die Energiepreise legten am Freitagmorgen etwas zu. Gas zur Lieferung im März kostete 80,50 Euro pro Megawattstunde (MWh) und damit 0,4 Prozent mehr als am Donnerstag, ein Fass der Nordsee-Sorte Brent war für 91,88 US-Dollar zu haben, das waren 77 Cent oder 0,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagmorgen etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1447 US-Dollar (+0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8736 Euro zu haben.