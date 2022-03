Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Mittwoch zunächst Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:35 Uhr wurde der DAX mit rund 14.500 Punkten berechnet. Das entspricht einem Plus von 0,2 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag.

An der Spitze der Kursliste stehen die Aktien von Daimler Truck, Sartorius und FMC. Entgegen dem Trend im Minus befinden sich unter anderem die Anteilsscheine von Zalando, Hellofresh und Heidelbergcment. Eines der bestimmenden Themen auf dem Parkett bleibt die weiterhin hohe Inflation. Nach neuen Äußerungen von US-Notenbankchef Jerome Powell erwarten viele Marktbeobachter eine deutliche Zinserhöhung im Mai. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmorgen etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1012 US-Dollar (-0,2 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9081 Euro zu haben. Der Goldpreis ließ leicht nach, am Morgen wurden für eine Feinunze 1.920 US-Dollar gezahlt (-0,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 56,06 Euro pro Gramm. Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 116,90 US-Dollar. Das waren 1,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.