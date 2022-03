Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der DAX ist am Freitagmorgen kaum verändert in den Handel gegangen. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit rund 13.455 Punkten berechnet und damit 0,1 Prozent über Vortagesschluss. Europaweit waren zu Handelsbeginn Unternehmen aus dem Bereich Reise und Freizeit, aber auch Energiekonzerne deutlicher im Plus.

Dementsprechend setzte sich zu Handelsbeginn Siemens Energie mit einem Aufschlag von über fünf Prozent an die Spitze der Kursliste, während Öl etwas teurer und Gas etwas billiger als am Vortag war, bei im Vergleich zu den letzten Tagen aber relativ geringen Ausschlägen. An den asiatischen Börsen hatte es in der Nacht noch deutliche Kursverluste gegeben: Der Nikkei-Index hatte kräftig nachgelassen und mit einem Stand von 25.162,78 Punkten geschlossen (-2,05 Prozent).