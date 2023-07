Dax startet negativ – Ernüchterung in der Berichtssaison

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax ist am Donnerstagmorgen mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 16.065 Punkten berechnet, 0,3 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. Am unteren Ende der Kursliste rangierten Infineon und SAP. Der Softwarekonzern legt am Abend Geschäftszahlen vor, von denen die Marktteilnehmer offenbar keine positiven Überraschungen erwarten.

Die Anleger müssten sich am Donnerstag auf eine neue Gemengelage einstellen, sagte Thomas Altmann von QC Partners. „Aus den USA kommen Geschäftszahlen, die nicht uneingeschränkt positiv sind“, fügte er hinzu. Noch zum Auftakt hat der Berichtssaison hätten übertroffene Erwartungen die Rally zusätzlich befeuert, jetzt kehre von der Berichtssaison eine erste Ernüchterung ein. Im weiteren Verlauf werde „umso entscheidender, ob die hohen Kurse auch durch gestiegene Gewinne untermauert werden“, so der Marktanalyst. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmorgen etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1215 US-Dollar (+0,14 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8916 Euro zu haben.