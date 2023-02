Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax hat seine anfänglichen Gewinne am Donnerstag bis zum Mittag gehalten. Gegen 12:30 Uhr notierte der deutsche Leitindex bei rund 15.575 Punkten und damit gut 0,4 Prozent über dem Handelsschluss am Vortag. Offenbar hat sich bei den Anlegern zuletzt Optimismus breit gemacht.

Die pessimistischen Marktteilnehmer hätten den optimistischen “das Feld überlassen”, sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Die vorangegangene Skepsis mache der Hoffnung Platz. Dadurch sei es dem Dax gelungen, zeitweise auch wieder über das Kursniveau von 15.600 Punkten zu klettern. “Es gibt noch erhebliche Risiken in den Finanzmärkten, die jedoch derzeit kaum wahrgenommen werden”, mahnt Lipkow. Sollte sich die Robustheit des US-Arbeitsmarkts als inflationsbeschleunigend herausstellen, könne sich das derzeitige Zinsszenario noch einmal erheblich verändern, so der Experte. Besonders gefragt waren am Mittag Papiere von Adidas, die kräftig zulegten. Ein auf dem Papier deutliches Minus gab es unterdessen bei Siemens Healthineers – die Anteilsscheine des Konzers werden allerdings mit einem Dividendenabschlag gehandelt. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,0697 US-Dollar (+0,08 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9349 Euro zu haben. Der Gaspreis sank unterdessen: Eine Megawattstunde zur Lieferung im März kostete rund 53 Euro und damit drei Prozent weniger als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund neun bis elf Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.