Deutsche reinigen Smartphone und Computer eher selten

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Lediglich 6 Prozent der Deutschen reinigen täglich die Oberflächen ihres Smartphones und das, obwohl dieses durch den Gebrauch in verschiedenen alltäglichen Situationen in Kontakt mit einer Vielzahl von Keimen und Bakterien kommt. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom, die am Freitag veröffentlicht wurde. 18 Prozent machen die Oberflächen ihres Smartphones mindestens einmal pro Woche sauber, 39 Prozent mindestens einmal im Monat, 2 Prozent alle paar Jahre.

Noch seltener als bei Handys wird die Oberfläche wie Tastatur und Display des Laptops oder des Computers sowie entsprechendes Zubehör wie die Maus gereinigt. Während 6 von 10 der Deutschen (63 Prozent) ihr Smartphone mindestens einmal im Monat reinigen, machen dies nur 4 von 10 Nutzern (41 Prozent) bei ihrem Laptop oder Computer: Nahezu niemand (0 Prozent) säubert Laptop, Computer und Zubehör täglich, mindestens einmal pro Woche reinigen nur 2 Prozent derjenigen, die solche Geräte besitzen, diese.

39 Prozent säubern die Oberflächen mindestens einmal im Monat, fast ebenso viele (37 Prozent) mindestens einmal im Jahr. 1 Prozent reinigt Computer, Laptop und entsprechendes Equipment nur alle paar Jahre, nie reinigen es 17 Prozent.

Besonders das Smartphone wird häufig in verschiedensten Alltagssituationen genutzt und kommt deswegen in Kontakt mit einer Vielzahl von Bakterien und Keimen. Experten empfehlen die Reinigung mit einem leicht angefeuchteten Mikrofasertuch. Bei starkem Schmutz könne auch etwas Seifenwasser oder auch ein Brillenputztuch helfen. Von der Reinigung mit aggressiven Putz- oder Desinfektionsmitteln wird hingegen abgeraten, da diese das Display oder Gerät schädigen könnten.