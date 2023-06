Deutschland will dauerhaft 4.000 Soldaten in Litauen stationieren

Vilnius (dts Nachrichtenagentur) – Deutschland will dauerhaft rund 4.000 Bundeswehr-Soldaten in Litauen stationieren. Man sei bereit, „eine robuste Brigade in Litauen“ zu stellen, sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Montag bei einem Besuch in der litauischen Hauptstadt Vilnius. „Voraussetzung dafür ist, dass die entsprechende Infrastruktur vorhanden ist.“

Dazu zählten Kasernen, Übungsmöglichkeiten und Depots. Schon im Vorfeld des Besuchs hatte sich der litauische Präsident Gitanas Nauseda für eine weitere Stärkung der Nato-Ostflanke starkgemacht. Soldaten aus Deutschland sind innerhalb der Nato besonders wichtig für die Sicherheit Litauens, eine feste Stationierung von Bundeswehr-Soldaten gibt es aber noch nicht.