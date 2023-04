Dortmund (dts Nachrichtenagentur) – Im DFB-Pokal-Halbfinale trifft der SC Freiburg mit Heimrecht auf RB Leipzig, der VfB Stuttgart auf Eintracht Frankfurt. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend durch den Trainer der deutschen Handball-Nationalmannschaft, Alfred Gislason, im Fußball-Museum in Dortmund. Die Halbfinal-Begegnungen werden am 2. und 3. Mai ausgetragen.

Das Finale findet am 3. Juni, wie seit 1985 üblich, im Berliner Olympiastadion statt.