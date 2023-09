DFB trennt sich von Bundestrainer Hansi Flick

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Hansi Flick ist nicht mehr Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat hätten beschlossen, Flick sowie die beiden Co-Trainer Marcus Sorg und Danny Röhl mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben zu entbinden, teilte der DFB am Sonntag mit. „Die Gremien waren sich einig, dass die A-Nationalmannschaft der Männer nach den zuletzt enttäuschenden Ergebnissen einen neuen Impuls benötigt“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf.

Man brauche mit Blick auf die Europameisterschaft im eigenen Land eine „Aufbruchstimmung und Zuversicht“. Beim Länderspiel am kommenden Dienstag in Dortmund gegen Vize-Weltmeister Frankreich sollen Rudi Völler, Hannes Wolf und Sandro Wagner die Nationalelf einmalig betreuen. Ziel sei es, „möglichst zeitnah“ die Nachfolge von Flick zu regeln, so der DFB. Unter Flick hatte das Team zuletzt mehrere Spiele in Folge nicht mehr gewonnen. Am Samstag verlor das DFB-Team mit 1:4 gegen Japan.