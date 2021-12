München (dts Nachrichtenagentur) – Die Einstellungsbereitschaft der deutschen Wirtschaft hat im Dezember einen Dämpfer erhalten. Das geht aus dem Ifo-Beschäftigungsbarometer hervor, welches am Dienstag veröffentlicht wurde. Es fiel demnach von 103,9 Punkten im November auf 102,9 Zähler.

Aufgrund der aktuellen Corona-Welle kündigten unter anderem das Gastgewerbe und die Tourismuswirtschaft Entlassungen an. Dagegen ist in der Industrie das Beschäftigungsbarometer erneut gestiegen. Die gute Auftragslage soll im nächsten Jahr mit verstärktem Personal bewältigt werden. Die Dienstleister haben ihre Personalplanungen deutlich nach unten korrigiert. In den konsumnahen Dienstleistungen sei sogar mit Entlassungen zu rechnen, so das Ifo-Institut. Unternehmen im Einzelhandel wollen gegenwärtig kaum neu einstellen. Auch der große Optimismus im Baugewerbe ist im Dezember wieder verschwunden. Trotzdem gibt es dort eine leichte Tendenz, die Mitarbeiterzahl zu erhöhen.