EL: Leverkusen trifft auf Qarabag – Freiburg gegen West Ham

Nyon (dts Nachrichtenagentur) – Im Achtelfinale der Europa League trifft Bayer 04 Leverkusen auf Qarabag Agdam aus Aserbaidschan. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Der SC Freiburg trifft unterdessen auf West Ham United.

Leverkusen hatte sich als Gruppensieger für das Achtelfinale qualifiziert, während Freiburg den Umweg über die Play-offs gehen musste. Die Breisgauer hatten sich am Donnerstag erst in der Verlängerung gegen RC Lens durchgesetzt.

Die weiteren ausgelosten Spielpaarungen von Freitag: Sparta Prag – FC Liverpool, Olympique Marseille – FC Villarreal, AS Rom – Brighton & Hove Albion, Benfica Lissabon – Glasgow Rangers, Sporting Lissabon – Atalanta Bergamo und AC Mailand – Slavia Prag.

Die Hinspiele finden am 7. März, die Rückspiele eine Woche später am 14. März statt. Das Finale wird am 22. Mai im Aviva Stadium in Dublin gespielt.