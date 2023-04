Wunsiedel (dts Nachrichtenagentur) – Nach dem Tot eines zehnjährigen Mädchens aus dem Kinder- und Jugendhilfezentrum im bayerischen Wunsiedel hat die Polizei Hinweise auf die Tatbeteiligung eines elfjährigen Jungen aus derselben Einrichtung. Da dieser nicht strafmündig ist, wurde er in einer “gesicherten Einrichtung präventiv untergebracht”, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die tote Zehnjährige war am Dienstagvormittag in einem Zimmer der Facheinrichtung der Jugendhilfe aufgefunden worden.

Im Zuge der Ermittlungen hatten die Einsatzkräfte eine über 40-köpfige Sonderkommission gebildet. Die weitere Auswertung der kriminaltechnischen Spuren, wie auch die noch ausstehende Anhörung des elfjährigen Kindes würden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. “Die Maßnahmen erfolgen in enger Abstimmung mit den zuständigen Jugendbehörden”, so die Polizei.