EU-Gipfel fordert Feuerpause zwischen Israel und Hamas

Brüssel (dts Nachrichtenagentur) – Die 27 Staats- und Regierungschefs der EU fordern eine Feuerpause zwischen Israel und der Hamas. Es müsse „humanitäre Korridore und Pausen“ im Gazastreifen geben, hieß es in einer Erklärung, die auf dem EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag angenommen wurde. Darin bringt der Rat seine Besorgnis über eine sich verschlechternde Lage im Gazastreifen zum Ausdruck und fordert den schnellen und sicheren Zugang für humanitäre Hilfe.

Explizit genannt wird neben Nahrungsmitteln, Wasser und medizinischer Versorgung auch Treibstoff, der in den Gazastreifen geliefert werden soll, was die Hamas zuletzt unter anderem für die Freilassung weiterer Geiseln gefordert hatte. Aus dem EU-Rat hieß es, es müsse sichergestellt werden, dass die Hilfsgüter nicht von Terrororganisationen missbraucht würden.