EU verdreifacht Migrationszahlungen an Tunesien

Tunis (dts Nachrichtenagentur) – Die Europäische Union verdreifacht im Rahmen der Migrationspolitik ihre Unterstützungszahlungen an Tunesien. So belaufen sie sich nun für das aktuelle Jahr auf 105 Millionen Euro, wie die EU am Sonntag mitteilte. Bei einem gemeinsamen Besuch der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und des niederländischen Regierungschefs Mark Rutte in Tunis habe man sich demnach auf eine Zusammenarbeit zur „Bekämpfung illegaler Migration“ und zur „Prävention des Verlusts von Menschenleben auf See“ geeinigt.

Zudem wurden dem nordafrikanischen Staat Finanzhilfen in Höhe von bis zu 900 Millionen Euro in Aussicht gestellt.