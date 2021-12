Istanbul (dts Nachrichtenagentur) – Am sechsten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase hat Eintracht Frankfurt auswärts gegen Fenerbahce Istanbul mit 1:1 unentschieden gespielt und die Gruppe D auf Platz eins beendet. Die Hessen lieferten sich mit den Türken von Beginn an ein Duell auf Augenhöhe. In der 13. Minute verhinderte nur die Abseitsfahne den Gegentreffer durch Berisha.

In der 29. Minute führte dann aber die Eintracht, als Sow eine präzise Kostic-Hereingabe aus kurzer Distanz im rechten Eck versenkte. Die Hausherren glichen aber etwas überraschend in der 42. Minute aus, als Hasebe eine Flanke unglücklich passieren ließ und Berisha aus wenigen Metern einschoss. Somit war zur Pause alles offen. Nach dem Seitenwechsel wurde es etwas ruhiger. In der 58. Minute tauchte Kostic mit etwas Zufall vor dem Kasten auf, zielte aber knapp zu weit rechts. Am Ende teilten sich beide Teams die Punkte, womit Frankfurt die Gruppenphase auf Rang eins beendet.