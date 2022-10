Foto: Fans des SC Freiburg, über dts Nachrichtenagentur[/caption]

Nantes (dts Nachrichtenagentur) – In Europa-League-Gruppe G hat der SC Freiburg am Donnerstagabend bem FC Nantes mit 4:0 gewonnen. Die Treffer im La Beaujoire erzielten Lukas Kübler (26.), Michael Gregoritsch (71.), Kevin Schade (82.) und Woo-yeong Jeong (87. Minute). Der SC Freiburg bleibt damit auf Platz eins der Gruppentabelle, Nantes ist Dritter.

In einer parallel in Conference-League-Gruppe D ausgetragenen Partie unterlag der 1. FC Köln bei Gruppen-Spitzenreiter Partizan Belgrad 0:2 und bleibt auf Position drei. Später am Abend läuft in Europa-League-Gruppe D noch die Partie 1. FC Union Berlin gegen Malmö FF.