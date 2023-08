Ex-Bundesinnenminister Baum kritisiert Führungsstil von Scholz

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der ehemalige Bundesinnenminister Gerhart Baum (FDP) hat den Führungsstil von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) scharf kritisiert. „Ich sehe die Art, wie die Ampel regiert mit großer Sorge“, sagte Baum im „Spiegel“. „Nicht, dass ständig gestritten wird über einzelne Themen, aber wie gestritten wird, wie man sich gegenseitig herabsetzt. Ich denke an Helmut Schmidt, meinen Bundeskanzler zurück. Der hätte uns sofort zu Ordnung gerufen.“

Baum fordert einen Kurswechsel: „Die Partner müssen sich erst mal verständigen, bevor sie öffentlich streiten. Das hat Scholz in der Hand. Das müsste er viel stärker ins Feld führen.“ Wichtig seien klarere Visionen. „Die Koalition repariert an einem Haus, kreativ und innovativ. Aber man weiß gar nicht, wie das Haus am Ende aussehen soll. Die Menschen wollen wissen, wo die Reise eigentlich hingeht“, sagte Baum.