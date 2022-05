Helsinki (dts Nachrichtenagentur) – Finnland will einen Antrag zur Aufnahme in die NATO stellen. Das teilen der finnische Präsident Sauli Niinistö und Ministerpräsidentin Sanna Marin am Sonntag mit. Niinistö sprach bei der Vorstellung der Pläne in Helsinki von einem „historischen Tag“.

Eine Zustimmung des finnischen Parlaments gilt als sicher. Der Präsident und die Regierungschefin hatten bereits am Donnerstag einen Beitritt ihres Landes in das Verteidigungsbündnis befürwortet. Ein NATO-Beitritt ist grundsätzlich nur auf Einladung möglich, außerdem müssen alle bisherigen Mitgliedsstaaten einstimmig zustimmen. Die Türkei hatte zuletzt Vorbehalte gegen eine Aufnahme Finnlands und auch Schwedens geäußert.