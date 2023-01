Kathmandu (dts Nachrichtenagentur) – In Nepal ist am Sonntag ein Passagierflugzeug abgestürzt. Insgesamt 68 Passagiere und vier Crew-Mitglieder sollen sich an Bord der Maschine der Fluggesellschaft Yeti Airlines befunden haben, berichtet die Zeitung “Kathmandu Post”. Zu möglichen Überlebenden gab es zunächst keine offiziellen Informationen.

Das Flugzeug vom Typ ATR 72 war auf dem Weg von der Hauptstadt Kathmandu nach Pokhara im Zentrum des Landes, als es aus noch ungeklärter Ursache nahe der Landebahn des Zielflughafens verunglückte. Auf Fernsehbildern waren Rauchwolken an der Absturzstelle zu sehen. Zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort. Der nepalesische Premierminister Pushpa Kamal Dahal berief als Reaktion auf das Unglück eine Krisensitzung des Kabinetts ein.