Miami (dts Nachrichtenagentur) – Vor dem Großen Preis von Miami ist Red-Bull-Pilot Sergio Pérez am Samstag auf die Pole gefahren. Auf den weiteren Startpositionen starten am Sonntag Alonso auf P2, dann Sainz, Magnussen und Gasly, Max Verstappen fuhr nur auf Startplatz 9. Nach dem Großen Preis von Aserbaidschan führte Verstappen zuletzt in der Fahrerwertung mit sechs Punkten vor Sergio Pérez und mit 33 Punkten vor Fernando Alonso. In der Konstrukteurswertung führt Red Bull mit 93 Punkten vor Aston Martin und mit 104 Punkten vor Mercedes.