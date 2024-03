Formel-1-Quali: Verstappen startet in Sachir aus der Pole

Sachir (dts Nachrichtenagentur) – Verstapen (Red Bull) startet in Sachir aus der Pole. Er sicherte sich am Freitag zum Saisonstart für den Großen Preis von Bahrain den ersten Startplatz vor Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes) und Carlos Sainz (Ferrar). Nico Hülkenberg (Haas) fuhr im Qualifying auf P10 unter den insgesamt 20 Fahrern.

In der vergangenen Saison stand Verstappen ab dem Großen Preis von Katar als Weltmeister fest. In der Fahrerwertung führte er am Ende mit 290 Punkten vor Sergio Perez und mit 341 Punkten vor Lewis Hamilton. In der Konstrukteurswertung gewann Red Bull Racing mit 451 Punkten vor Mercedes und mit 454 Punkten vor Ferrari.