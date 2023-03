Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Frankfurt am Main bekommt wieder einen SPD-Oberbürgermeister. Der Kandidat der Sozialdemokraten, Mike Josef, bekam am Sonntag laut Auszählungsstand von 98 Prozent aller Wahllokale rund 52 Prozent der Stimmen, sein Gegenkandidat Uwe Becker (CDU) kam auf etwa 48 Prozent. In der ersten Runde hatte Becker noch überraschend die meisten Stimmen geholt.

Josef bekam aber in der Stichwahl wohl die Unterstützung von Wählern der Grünen-Kandidatin, die im ersten Durchgang auf dem dritten Platz gelandet war, obwohl die Grünen derzeit die stärkste Kraft im Frankfurter Römer sind. Die Neuwahl des Oberbürgermeisters von Frankfurt war notwendig geworden, nachdem Amtsvorgänger Peter Feldmann (SPD) im November nach einer Reihe von Skandalen per Bürgerentscheid abgewählt worden war. Auch seine eigene Partei hatte sich gegen ihn gestellt.